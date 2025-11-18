Антинаркотическая акция проходит на Орловщине

Участники мероприятия проводят масштабную антинаркотическую профилактику.

В Орловской области стартовал второй этап оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025», целью которой является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. В рамках акции проводят масштабную антинаркотическую профилактику, а также проверяют места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи на предмет выявления лиц, допускающих немедицинский прием или причастных к незаконному обороту наркотиков.

«Кроме этого, в рамках оперативно-профилактической операции сотрудники УКОН во взаимодействии с коллегами из Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД проводят круглые столы, лекции, семинары и индивидуальные беседы, – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Граждане могут круглосуточно обращаться и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков, организации притонов, вовлечения несовершеннолетних в преступления на телефон доверия регионального УМВД по номеру 41-38-56».

Ранее администрация Орла представила анализ структуры потребления наркотиков в немедицинских целях на территории города и всей Орловской области. Данные приведены в паспорте новой муниципальной программы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Анализ был проведен на основании диагнозов орловцев, находящихся сейчас на различных видах диспансерного наблюдения.

Как оказалось, потребители препаратов опиумной группы составляют 24 процента от общего числа всех зарегистрированных наркопотребителей; потребители каннабиноидов – 21 процент; потребители психостимуляторов (преимущественно так называемых «солей») – 19 процентов. Диагноз сочетанного употребления нескольких психоактивных веществ, прежде всего, сочетания с уже отмеченными психостимуляторами, поставлен 36 процентам наркопотребителей, состоящих на учете.

«Большую часть наркопотребителей составили лица в возрастном диапазоне от 18 до 29 лет (31 процент) и в возрасте от 30 до 39 лет (47 процентов), – отмечено в материалах мэрии. – Динамика изменений по возрастным категориям за последние годы незначительная. В результате осуществляемого комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий, проводимых специалистами Орловского наркологического диспансера – у 21,7 процента состоящих в настоящее время под диспансерным динамическим наблюдением больных наркоманией и получающих лечение, отмечено состояние ремиссии длительностью более года».

В администрации добавили, что принятая программа призвана улучшить ситуацию. Она предполагает проведение организационных мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма среди населения города Орла и противодействия незаконному обороту наркотиков.

ИА «Орелград»