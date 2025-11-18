На Орловщине не нашли свободных от ВИЧ районов

Случаи заболевания зарегистрированы во всех районах Орловской области.

Основной путь заражения – половой, на втором месте – наркотический (инъекционные наркотики). Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Орловской области, сотрудники которого регулярно проводят надзорные и профилактические мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ. К сожалению, ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее серьезных глобальных проблем современности, говорят в ведомстве. ВИЧ-инфекция – длительно текущая инфекционная болезнь, развивающаяся в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека.

СПИД – это поздняя стадия ВИЧ-инфекции, при которой у зараженных возникают смертельно опасные вторичные заболевания, обусловленные иммунодефицитом. По данным Роспотребнадзора, сейчас в Орловской области пораженность населения ВИЧ-инфекцией составляет 0,4 процента. Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2022 года на территории Орловской области проживало 2,3 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией, что составляло 0,3 процента населения региона. Максимально подвержены ВИЧ молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, однако в последние годы отмечается увеличение выявления новых случаев среди лиц более старших возрастных групп, граждан в возрасте от 40 лет и старше.

Регистрация случаев ВИЧ-инфекции в Орловской области началась в 1993 году. До 2014 года ежегодная выявляемость ВИЧ-инфекции среди местных жителей не превышала 170 человек. Однако в период с 2015 по 2018 годы отмечался рост заболеваемости за счет активизации эпидемического процесса среди потребителей психоактивных веществ. С 2019 года в регионе и наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости ВИЧ-инфекции за счет увеличения объемов проводимых профилактических мероприятий. В настоящий момент Орловская область входит в число субъектов Российской Федерации со средним уровнем поражения населения ВИЧ-инфекцией.

Напомним, что с 2023 года в регионе действует программа противодействия распространению ВИЧ-инфекции, рассчитанная до 2030 года. Она была принята в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. Цель программы заключается в улучшении здоровья населения и повышении качества жизни граждан. В Роспотребнадзоре орловцам напомнили о возможности бесплатно пройти тест на ВИЧ – сделать это можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства или в Центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

«Часто люди, живущие с ВИЧ, даже не подозревают, что в их организме находится вирус, – подчеркивают в ведомстве. – Симптомы ВИЧ-инфекции очень неспецифичны, долгое время заболевание может протекать бессимптомно, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус. Для того, чтобы получить антиретровирусную терапию в нашем регионе, нужно в случае положительного теста на ВИЧ без промедления обратиться в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Там анализ будет перепроверен, чтобы исключить возможность ложноположительного результата».

ИА «Орелград»