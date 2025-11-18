Дело о закупках принтеров для больницы прошло три инстанции

Поставщик пытался оспорить решение о снижении цены контракта.

Арбитражный суд Центрального округа в кассационном порядке рассмотрел дело о поставках принтеров в Орловскую областную клиническую больницу. Фирма «Абиус» оспаривала в судебном порядке решение антимонопольного органа, который не нашел нарушений при проведении торгов. Поставщик же считал, что его права и законные интересы были нарушены. Как сообщила пресс-служба Орловского УФАС России, история началась летом 2024 года.

В июне областная клиническая больница опубликовала извещение на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Она проводила электронный аукцион по закупке принтеров. На участие в закупке было подано шесть заявок, из которых конкурсная комиссия одну заявку отклонила. Оставшиеся пять заявок были признаны соответствующими предъявляемым требованиям и допущены к участию.

Победителем аукциона признали фирму «Абиус». Однако уже на стадии подписания контракта больница снизила его цену на 15 процентов. Как пояснили в УФАС, заказчик применил положения приказа Минфина России «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для елей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дело в том, что заявка победителя содержала предложение о поставке товара, странами происхождения которого являются, Китай, Вьетнам, Тайвань и Япония.

«Заявки других четырех участников также содержали предложение о поставке товара из Китая, Вьетнама, – добавили в Орловском УФАС. – А заявка участника представившего страну происхождения товара – Российская Федерация, не содержала номера реестровой записи из реестра или евразийского реестра промышленных товаров государств. ООО «Абиус» обратилось в Орловское УФАС России с жалобой на действия заказчика при проведении итогов закупки в части снижения цены контракта на 15 процентов».

Жалобу рассмотрела специально созданная комиссия, которая не нашла нарушений в действиях больницы и признала жалобу необоснованной. И тогда фирма оспорила решение антимонопольного органа в судебно порядке. Дело поочередно слушалось в арбитражном суде Орловской области, Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже и Арбитражном суде Центрального округа. И во всех инстанциях победы одержали антимонопольщики.

«Оценив в совокупности доказательства, представленные сторонами, арбитражные суды трех инстанций пришли к выводу, о том, что требование заявителя о признании недействительным решения Орловского УФАС России удовлетворению не подлежит», – резюмируют в антимонопольном органе.

ИА «Орелград»