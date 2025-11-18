Объем федеральных вливаний в Орловщину сократился

Отчет об исполнении бюджета представило областное правительство.

Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии с законом Орловской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и кассовым планом, составляемом на основе заявок главных распорядителей средств областного бюджета и прогнозируемого поступления доходов. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета региона за 9 месяцев текущего года, утвержденном областным правительством. Отчет также изучат аудиторы Контрольно-счетной палаты и депутаты Орловского облсовета.

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2025 года составили 41,862 миллиарда рублей, или 71,2 процента от плана года. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года они увеличились на 1,263 миллиарда рублей, или на 3,1 процента. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 27,486 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 1,964 миллиарда рублей, или на 7,7 процента.

Объем безвозмездных поступлений, пришедших в основном из федерального бюджета, по итогам прошедших трех кварталов оценивается в 14,375 миллиарда рублей, что составляет 72,4 процента от плана года. Эти доходы сложились с сокращением к аналогичному периоду 2024 года на 701,4 миллиона рублей, или на 4,7 процента. В частности, дотации сократились на 584 миллиона рублей. В областном правительстве это объясняют уменьшением общего объема дотаций на 2025 год по сравнению с 2024 годом. Также сократились поступления от Фонда развития территорий.

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2025 года составили 42,813 миллиарда рублей, или 71,7 процента от плана года. Они увеличились на 2,167 миллиарда рублей, или на 5,3 процента по сравнению с прошлым годом. В отчете отмечено, что в этом году в полном объеме финансировались социально-значимые расходы, в том числе на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы было выделено 8,777 миллиарда рублей. Прирост объема таких расходов к аналогичному периоду 2024 года оценивается в 832,5 миллиона рублей, или 10,5 процента.

ИА «Орелград»