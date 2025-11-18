Кража «французских баранов» обернулась для орловца судом

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело о хищении живности.

Житель Орловского муниципального округа предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража»). Как сообщила пресс-служба Орловского районного суда, мужчина решил похитить имущество, обокрав свою односельчанку. На территорию ее участка он проник через лаз, отогнув сетку забора. Его добычей стали девять кроликов породы «Французский баран», которых воришка похитил из клеток. Общая стоимость похищенной живности составила 12 160 рублей.

«Сложив похищенных кроликов в находящийся при нем мешок, гражданин скрылся с места совершения преступления, – сообщили в пресс-службе Орловского районного суда. – В судебном заседании гражданин вину признал частично, оспаривал количество похищенных кроликов. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу».

Ливенский районный суд ранее также рассмотрел уголовное дело о необычной краже. На скамье подсудимых оказался местный житель. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в чужое жилище). Преступление мужчина совершил в праздничный день – как установили следствие и суд, 1 мая 2025 года, в период с 22 до 23 часов вечера, данный гражданин залез в чужой дом.

В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вор проник в дом, выдавив фрагменты пластика в проеме деревянного окна. Через него он незаконно залез на веранду, где с помощью ранее взятого в гараже «неустановленного металлического предмета» взломал навесной замок на входной двери в жилую часть дома. Оттуда он похитил бензопилу стоимостью около 3 тысяч рублей, три килограмма свинины и пачку сливочного масла, которые хранились в холодильнике. Добычу злоумышленник сложил в полимерный пакет и с места происшествия скрылся.

Общий материальный ущерб, причиненный хозяйке дома, был оценен примерно в 4,5 тысячи рублей. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, в содеянном раскаялся. Интересно, что преступник фактически сам себя раскрыл. На следующий после совершения преступления день он пригласил к себе в гости знакомую женщину. По такому случаю подсудимый решил приготовить праздничный ужин.

Он готовил украденное мясо и в процессе готовки похвастал перед гостьей тем, что накануне украл бензопилу, мясо и пачку масла из чужого дома. Однако дама восприняла эту историю не так, как, вероятно, ожидал похититель. Он испугался своего саморазоблачения и тайком подбросил бензопилу обратно в ограбленный им дом. Это не помогло ему избежать наказания. Суд приговорил его к выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей, оплачивать который осужденному разрешили в рассрочку.

ИА «Орелград»