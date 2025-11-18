Настоящий голос Сергея Есенина прозвучит в Орле

Также орловцам покажут редкие издания знаменитого русского поэта.

Редкая запись «живого» голоса Сергея Есенина прозвучит на очередном заседании клуба «Орловский библиофил». Оно пройдет 21 ноября 2025 года в 15:00 в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина. Как сообщили организаторы, тема встречи – «Знакомый Ваш Сергей Есенин». В гостях у клуба побывает председатель Орловского областного отделения «Российского творческого союза работников культуры», Заслуженный работник культуры РФ Александра Семенова.

«На встрече Александра Васильевна поделится известными и неизвестными фактами биографии поэта, прозвучит редкая запись живого голоса Сергея Александровича, – сообщили в «Бунинке». – Представится возможность увидеть уникальные книги о Есенине из личной библиотеки, а также впервые будет представлена неизвестная фотография поэта. В записи прозвучат песни на стихи Есенина известного орловского композитора, Заслуженного работника культуры РСФСР, художественного руководителя «Орловского русского народного хора профсоюзов» Александра Крепких».

Тем временем Орловский областной центр народного творчества напомнил о том, что 27 ноября завершится прием заявок на участие в V областном конкурсе исполнителей русского романса «Романса дивное звучанье». Он посвящен памяти великого русского поэта Сергея Есенина. Для участия в конкурсе приглашаются исполнители – любители романса и композиторы-любители. Произведения могут быть представлены в исполнении солистов, вокальных коллективов (хоров и ансамблей) и авторов-любителей в двух возрастных категориях – от 6 до 18 лет и от 18 лет и старше.

В этом году предусмотрены следующие номинации: классический романс; городской романс (бытовой); цыганский романс; старинный романс; романс современных авторов. Допускается исполнение романсов только русских композиторов. Они могут быть исполнены на любые стихи, не обязательно на стихи Сергея Есенина. Заявки принимает отдел народного творчества и традиционной культуры БУКОО «Орловский областной Центр народного творчества». Просмотр присланных работ и оценка жюри пройдут с 27 ноября по 7 декабря. А третий этап, представляющий собой заключительный концерт из числа лучших конкурсных номеров, запланирован на 14 декабря, он пройдет в Орле.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»