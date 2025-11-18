Нюрнбергский трибунал вспомнили в Орле

К 80-й годовщине военного трибунала подготовили выставку.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Ни давности, ни забвения». Она посвящена 80-й годовщине знаменитого Нюрнбергского военного трибунала, который открылся 20 ноября 1945 года и проходил в немецком городе Нюрнберге. Это был международный трибунал над главными нацистскими преступниками, в котором участвовали и представители Советского Союза. Процесс, длившийся до 1 октября 1946 года, разоблачил зверские преступления фашистов и во многом стал прецедентным для мировой юриспруденции.

«На выставке представлены периодические издания: «Российская газета», «Родина», «Вопросы истории», «Свободная мысль», «Военно-исторический журнал» и др., на страницах которых развернулось широкое дискуссионное поле об исторических уроках Нюрнберга, – рассказали в «Бунинке». – Авторы публикаций знакомят с ходом подготовки к процессу, а также с самими заседаниями и дают личностный анализ, оказавшихся перед судом, военных преступников».

Сотрудники библиотеки рекомендуют посетителям выставки обратить внимание на книгу «Без срока давности», изданную в Москве к 70-летию Нюрнбергского процесса. Ценность данного издания заключается в том, что ее автор использовал редкие архивные документы, ему удалось поработать с малодоступными источниками. В книге приводятся результаты последних исследованиях и воспоминания непосредственных участников тех далеких событий.

Широко известно, что обвинителем от СССР выступал Роман Руденко, генеральный прокурор нашей страны в то время. Но далеко не всем известно, что в составе советской делегации работала Нина Павлова, сотрудник прокуратуры Орловской области. Она была в числе тех, кто собирал материалы для обвинения. «Я воочию увидела тех, кто развязал войну, кто принес нашей стране столько горя и лишений», – вспоминала она позже.

«В год 80-летия начала Нюрнбергского трибунала крайне важно не просто вспомнить о его итогах, но и оценить его работу с современных позиций, – говорят в «Бунинке». – В ходе открытого процесса были неопровержимо доказаны злодеяния руководителей нацистской Германии и созданных ими преступных организаций. Обличающие документы, показания свидетелей не оставляют сомнений как в справедливости тяжких обвинений, так и в чудовищной сути фашистской идеологии».

Авторы публикаций, представленных на выставке, единодушны во мнении, что опыт Нюрнберга говорит о том, что цивилизованное общество способно забывать о разногласиях и объединяться перед лицом общего врага. А значит, ответственность за преступления против человечности будет всегда неотвратимой, подчеркнули в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»