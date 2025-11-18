«Магнит» ввёл для орловцев подтверждение возраста через MAX

18.11.2025 | 13:11 Новости, Общество, Экономика

Аккаунт в мессенджере может понадобиться, чтобы приобрести товары с возрастными ограничениями.

Фото: vk.com/prom57

Речь идёт только о покупках через кассу самообслуживания. При оформлении обычным способом будет достаточно показать паспорт.

В текущем месяце к новому сервису подключили магазины «Магнит «У дома»» и гипермаркеты «Магнит Семейный», расположенные в Орловской области. Об этом сообщает региональный департамент промышленности и торговли.

Месяцем ранее «Магнит» впервые протестировал данную технологию.

Услуга доступна пользователям MAX, которые привязали профиль к Госуслугам и создали цифровой ID. Подтверждение происходит через сканирование QR-кода.

«Для запуска нового функционала команда «Магнита» доработала программное обеспечение касс самообслуживания», – отметили в департаменте. Чиновники считают, что, помимо всего прочего, это снизит нагрузку на персонал.

ИА «Орелград»


