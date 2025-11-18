Скоро Клычков увидит Путина

Также в конце рабочей недели ожидается приезд «федеральных руководителей».
Об этом губернатор рассказал в социальных сетях на прямом эфире.
Сегодня, 18 ноября, орловский глава должен выехать в Москву для участия в заседании комиссии Государственного совета. В мероприятии примет участие глава Госсовета, президент России Владимир Путин.
Напомним, сам Андрей Клычков вошёл в состав этого органа около пяти лет назад, в декабре 2020 года.
«Ну и на конец недели у нас запланирован визит федеральных руководителей, готовим программу по отработке», – добавил губернатор (без уточнения конкретных персон и должностей).
ИА «Орелград»