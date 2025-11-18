На Орловщину приехала телеведущая Елена Кизякова

18.11.2025 | 13:22 Новости, Общество

С 2006-го года она участвует в программе «Когда все дома».

Кизякова ведёт рубрику «У вас будет ребёнок». Она посвящена устройству в семьи детей-сирот.

Программа выходила на федеральном «Первом канале» (под названием «Пока все дома»), а сейчас транслируется в эфире «России-1».

О визите рассказала Ирина Гаврилина, руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Елена Кизякова посещает наш регион не в первый раз. «Мы дружим с передачей и Еленой лично с 2010 года. За это время вышло более 50 сюжетов об орловских детях, 32 ребёнка устроены в семьи», – указала Гаврилина.

Всего рубрика «У вас будет ребёнок» помогла найти новые семьи 3833 мальчикам и девочкам.

