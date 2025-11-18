Созданная на Орловщине программа попала в госреестр

Система «Городовой» призвана обеспечить электронную безопасность в приграничных регионах.

Об этом рассказали в соцсетях «Кластера ГЛОНАСС Орловской области».

Правообладателем программного обеспечения является резидент кластера – компания «К-софт». В разработке участвовали ещё несколько компаний-резидентов – ЗАО «ЕНДС» и «ГК Навигатор»

Обеспечение включили в реестр российских программ для ЭВМ.

Смысл разработки — в сокращении времени реагирования на события экстренного характера — включая опасность от БПЛА или ракет противника.

При объявлении тревоги программа дистанционно открывает электронные замки убежищ и подвалов.

Также информация о появлении или отмене опасности транслируется на электронные табло. Одновременно программа оповещает население на остановочных пунктах и в общественном транспорте.

«Отдельный модуль программы связан с возможностью управления средствами радиоэлектронной борьбы», – добавили представители кластера.

Известно, что система прошла тестирование на территории Орла. Оно завершилось успешно. ПО показало свою эффективность.

Как отметили орловцы, которых привлекали к испытаниям, программа позволяет им не зависеть от «старших по дому» (в их распоряжении находятся ключи от убежищ). Двери открываются автоматически в любое время суток.

На этом возможности программы не исчерпываются. ПО позволяет оснащать объекты датчиками, которые улавливают протечки воды и появление дыма, видеонаблюдением, микрофоном, кнопкой вызова «112».

«В перспективе планируется массовое внедрение элементов системы в муниципальных образованиях Орловской области и других регионах», – пояснили в «Кластере ГЛОНАСС».

ИА «Орелград»