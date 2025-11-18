В Орле рассказали о ловушке для бизнеса

Потенциальная угроза таится в нюансах проведения торгов.

Любопытная информация прозвучала на расширенном заседании общественного и экспертного Советов, действующих при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области. Как пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена Евгения Лыкина, в ходе дискуссии была обозначена такая проблема, как несоответствие предлагаемой участникам торгов в Орловской области сметных документаций по ремонту помещений требованиям существующих строительных стандартов. По сути, речь идет о своего рода ловушке, которая чревата неприятностями для бизнеса.

«Например, встречаются сметы, в которых отсутствует один из необходимых этапов выполнения отделочных работ, что делает конечный результат не соответствующим строительным нормам, – уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена. – Соглашаясь на заключение и выполнение подобного контракта, предприниматель заведомо берет на себя обязательства по выполнению некачественных работ, что по итогу влечет к привлечению его к ответственности, вплоть до уголовной».

Участниками заседания было принято решение проработать данный вопрос, и принять меры по недопущению дальнейшего нарушения законодательства, добавили специалисты. В ходе мероприятия бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин также озвучил итоги своей деятельности за 9 месяцев и предложил обсудить поправки, которые планируется внести в федеральное налоговое законодательство. В частности, в Госдуму уже внесены проекты, предусматривающие существенное увеличение налоговой нагрузки на малое и среднее предпринимательство.

«Евгений Лыкин рассказал присутствующим о направленных в Совет Федерации и в Государственную Думу предложениях о пересмотре предлагаемого подхода к налоговой реформе, обеспечив ее поэтапное проведение с предоставлением предпринимателям времени на адаптацию, – пояснили в аппарате правозащитника. – Данная инициатива была сформулированная по итогам рассмотрения многочисленных обращений предпринимателей в субъектах, озвученных на прошедшей ранее, межрегиональной конференции бизнес-омбудсменов в Ярославле».

ИА «Орелград»