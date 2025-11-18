В Болхове продают ровесника революции

18.11.2025

Здание находится у одной из самых красивых церквей Орловской области.

В Болхове на аукцион выставили здание 1917 года постройки. Оно расположено в живописном месте на Ленинской Горе.  Здание №33 имеет три этажа, включая один подземный. Общая  площадь — 452,8 кв. м. Также реализуется гараж площадью 16 кв. м. Обременения не зарегистрированы, указано в ГИС «Торги».

Начальная цена имущества – 2 320 000 руб. (с НДС). Шаг аукциона – 5 %. Заявки на участие в торгах принимают до 16 декабря (до 17:00).

Ранее здание использовалось Казенным учреждением Орловской области «Центр занятости населения Орловской области». Продажа согласована губернатором Андреем Клычковым в начале ноября.

