Орел сдаст в аренду пустырь на Новосильском шоссе

Претендовали на участок пять человек.

Итоги электронного аукциона подвели на минувшей неделе. Несмотря на конкуренцию, цена лота выросла незначительно – с 365,7 тыс. рублей до 383,985 тыс. рублей. Такова будет годовая арендная плата за земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031126:215. Победителем аукциона признан Колесников Дмитрий Васильевич. Срок аренды земельного участка площадью 2565 кв. м – 4 года и 10 месяцев. Целевое назначение – для строительства склада.

В связи с нахождением на земельном участке инженерных коммуникаций, арендатору необходимо обеспечить сохранность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания сетей, указано в документах, опубликованных в ГИС «Торги». Участок свободен от застройки.

ИА “Орелград”