На Орловщине прокуратура нашла свалку на кладбище райцентра

Дело дошло до суда.

Нарушения выявили в посёлке Тросна.

Оказалось, что в районном центре надлежащим образом не убирали «порубочные остатки», которые скапливались после санитарных мероприятий на местном кладбище, а также бытовой мусор. В итоге несанкционированные свалки образовались на улицах Московской и Мосина, а также за территорией кладбища.

Органы местного самоуправления не приняли адекватные меры к устранению данной проблемы. В итоге прокуратура обратилась в суд. Иск обязывал администрацию муниципального образования ликвидировать нелегальные свалки.

В итоге требования ведомства были удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»