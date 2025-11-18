Виктора Парахина приговорили к 7,5 годам лишения свободы

18.11.2025 | 16:41 Важное, Криминал, Новости

Брат мэра Орла признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Приговор вынес Симоновский районный суд Москвы. Об этом сообщает «РБК».

Парахин осуждён как бывший замглавы компании «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственной Минтрансу). Также по делу получили сроки его бывший начальник Юрий Спасский и бывший заместитель начальника департамента информационных технологий данного предприятия Роман Лаврентьев. Спасский осуждён на 7,5 лет, Лавврентьев — на 6,5 лет.

Сроки надо будет отбывать в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания осуждённым назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.

Речь в деле шла о хищении примерно 59 миллионов рублей. «Подсудимые свою вину отрицали», – отмечает издание.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

