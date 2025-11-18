Виктора Парахина приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Брат мэра Орла признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Приговор вынес Симоновский районный суд Москвы. Об этом сообщает «РБК».

Парахин осуждён как бывший замглавы компании «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственной Минтрансу). Также по делу получили сроки его бывший начальник Юрий Спасский и бывший заместитель начальника департамента информационных технологий данного предприятия Роман Лаврентьев. Спасский осуждён на 7,5 лет, Лавврентьев — на 6,5 лет.

Сроки надо будет отбывать в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания осуждённым назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.

Речь в деле шла о хищении примерно 59 миллионов рублей. «Подсудимые свою вину отрицали», – отмечает издание.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»