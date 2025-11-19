Детсады Орла прошли мониторинг безопасности

Контрольные мероприятия были проведены в дистанционном режиме.

Департамент образования Орловской области обнародовал информацию о результатах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных без взаимодействия с контролируемыми лицами. Речь идет о наблюдении за соблюдением обязательных требований, которое также известно как мониторинг безопасности. В дистанционном режиме сотрудники департамента проверили, как 10 дошкольных образовательных организаций города Орла исполняют обязательные требования, установленные «Положением о лицензировании образовательной деятельности».

«Мониторинг безопасности был проведен… посредством сбора и анализа информации, размещенной в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности, а также на официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет», – следует из отчета департамента образования. – По результатам мониторинга безопасности во всех 10 дошкольных образовательных организациях выявлены признаки нарушений обязательных требований».

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» всем 10 проверенным дошкольным образовательным организациям города Орла выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Чуть ранее департамент провел подобный мониторинг безопасности в отношении 160 образовательных организаций Орловской области. В данном случае анализировались сведения, размещенные в информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

По результатам мониторинга безопасности в 140 образовательных организациях не были выявлены факты причинения или возникновения угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям. В то же время сведения о нарушениях обязательных требований были выявлены в восьми образовательных организациях, а в 12 организациях были вскрыты признаки нарушений. По итогам мониторинга предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили 20 образовательных организаций.

ИА «Орелград»