В Орле представили алгоритм действий при нападении собак

Памятку разработало Орловское отделение Ассоциации юристов РФ.

Владельцы животных обязаны принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих. Это означает выгул собаки на поводке, а в общественных местах — еще и в наморднике для злобных пород. Об этом жителям Орловской области напоминают члены регионального отделения Ассоциации юристов России. Они разработали четкий алгоритм действий на случай, если хозяин собаки пренебрег указанными правилами. Разъяснения опубликованы в рамках проекта «Правовая защита без границ», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

«Если собака вас укусила, вы имеете полное право на возмещение вреда, – говорится в памятке орловских юристов. – Ваши действия должны быть последовательными и грамотными. Шаг 1 – немедленное обращение к врачу и в правоохранительные органы. Медицинская помощь — прежде всего. Обратитесь в травмпункт или поликлинику. Врач зафиксирует повреждения и окажет помощь. Обязательно получите справку о факте обращения и детализации полученных травм — это ключевое доказательство».

Затем надо обратиться в полицию для составления протокола, который официально зафиксирует инцидент. Даже если в возбуждении уголовного дела правоохранители откажут, материалы проверки помогут в гражданском суде для взыскания ущерба. На втором этапе следует определить размер причиненного вреда. От хозяина собаки можно требовать возмещения расходов на лечение и реабилитацию (лекарства, процедуры), утраченного заработка за время нетрудоспособности, стоимости испорченного имущества (одежда, обувь), а также компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания.

«Сохраняйте все чеки, рецепты и медицинские документы! – советуют орловские юристы. – Шаг 3 – досудебная претензия к владельцу собаки. Прежде чем обращаться в суд, направьте хозяину собаки письменную претензию с требованием добровольно возместить вред. К претензии приложите копии всех собранных документов (медицинских справок, чеков, копию протокола от полиции). Передайте претензию лично под расписку или отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении. Это докажет, что вы пытались решить вопрос мирно».

Заключительным, четвертым шагом может стать обращение в суд. Здесь важно знать, что истцы по делам о возмещении вреда здоровью освобождаются от уплаты госпошлины, а такие иски подаются в районные суды. К исковому заявлению в качестве доказательств следует приложить все документы, собранные на предыдущих шагах. «Помните, что закон на вашей стороне (ст. 15, 1064, 1085 ГК РФ, ст. 21 Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными»), – следует из памятки. – Не оставайтесь с бедой один на один. Если вы пострадали от недобросовестного владельца животного, вы вправе требовать полной компенсации причиненного вам вреда».

ИА «Орелград»