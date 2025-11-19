На Орловщине истребовали в госсобственность землю у реки

Прокуратура выявила нарушение в Свердловском районе.

Частный земельный участок находится у реки Неручь. Как установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура, фрагмент его территории входит в границы береговой полосы. Это является нарушением закона.

Ведомство направило в Свердловский районный суд соответствующий иск. Его удовлетворили.

В итоге в собственность государства должны будут истребовать 772 квадратных метра земли.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»