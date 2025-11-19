На Орловщине отремонтировали дорогу к ФАПу и ДК

Она находится в деревне Большие Озерки.

Населённый пункт относится к Корсаковскому району.

Подрядчик привёл в порядок участок автодороги «Парамоново – Большие Озерки – Страховка». Его длина составляет 1 километр 610 метров.

Как отметили в «Орёлгосзаказчике», данная трасса является достаточно важной. Она ведёт не только к населённым пунктам, но и к целому ряду значимых объектов. Так, в Больших Озерках находится братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Парамоново есть не только могила, но и памятник солдатам «Красной армии». В Страховке — православная церковь конца 19-го века.

Кроме того, дорога ведёт к Большеозёрскому фельдшерско-акушерскому пункту и Марьинскому дому культуры.

Работы выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ИА «Орелград»