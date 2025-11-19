На Орловщине на руинах храма установили поклонный крест

Это произошло в Знаменском районе.

Фото: orel-eparhia.ru

Крест установили в селе Локно. Здесь сохранились руины храма во имя иконы «Знамение» с приделом, посвящённым святому Николаю.

Символ православия изготовили из металла. Средства собрали местные жители. Крест будет напоминать о молитвах, которые совершались на этом месте.

После установки его освятил настоятель Знаменского храма районного центра Стефан Виликсар. Также в церемонии участвовал глава муниципального образования Сергей Сёмочкин.

Информацию сообщили в Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Фото: orel-eparhia.ru

ИА «Орелград»


