Орловчанке незаконно отказали в выплате

Ответственные лица запутались в расчётах.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В марте этого года жительница Орловского муниципального округа обратилась в Отделение СФР по нашей области. Она хотела оформить ежемесячное пособие, положенное в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Однако женщина получила отказ. Причиной стал размер среднедушевого дохода семьи — якобы превысивший показатель, установленный для назначения данного пособия.

«Проверкой вскрыты нарушения, допущенные отделением при расчетах», – указали в прокуратуре.

В итоге орган надзора обратился в суд. Прокуратура требовала от Отделения СФР по Орловской области назначить женщине пособие, причём начиная с даты подачи заявления.

Заводской районный суд удовлетворил требования. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»