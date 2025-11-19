Орловцев призвали переходить на ЭДО

Электронный документооборот позволит минимизировать риск ошибок.

Управление ФНС России по Орловской области призвало налогоплательщиков региона активнее переходить на использование электронного документооборота (ЭДО). Данный механизм помогает сократить общее время обработки документов, а также снижает влияние человеческого фактора, приводящего к ошибкам при формировании документов. Налоговики отмечают, что орловцы по-прежнему допускают ошибки при оформлении необходимой отчетности.

«В ходе проведения специалистами регионального управления налоговой службы камеральных налоговых проверок основные суммы доначислений сложились по налогу на добавленную стоимость, – пояснили по этому поводу в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Часто встречающимися нарушениями, которые совершают орловские налогоплательщики, являются: неполнота формирования налогооблагаемой базы, неправомерное заявление налоговых вычетов по НДС, а также сотрудничество с рисковыми контрагентами».

Однако электронный документооборот помогает минимизировать риск допущения случайных ошибок и фактически помогает пользователю заполнить все правильно. В областной налоговой службе подчеркивают: ЭДО позволяет не только направлять сведения в государственные структуры, оперативно сдавать отчетность, получать ответы на запросы и выписки, но и обмениваться различными документами с поставщиками и покупателями, в том числе электронными счетами-фактурами.

«Для корректного заполнения отчетности Федеральная налоговая служба рекомендует использовать программное обеспечение – «Налогоплательщик ЮЛ», предназначенное для автоматизации процесса подготовки налоговой и бухгалтерской документации, – говорят в ведомстве. – Скачать его можно на сайте ФНС России в разделе «Программные средства». Программа позволяет не только создать декларацию, но и выявить ошибки при ее заполнении». Кроме того, в ряде случаев без ЭДО обойтись просто невозможно. Например, декларацию по НДС можно представить только в электронном виде.

Процесс перехода на ЭДО достаточно прост. Для этого необходимо совершить три шага: получить квалифицированную электронную подпись; выбрать оператора ЭДО и заключить с ним договор; внедрить систему электронного документооборота. Также помочь в выборе добросовестного контрагента может интернет-сервис ФНС России «Проверь себя и контрагента». Он позволяет получить комплексную оценку о налогоплательщике: информацию из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИА «Орелград»