Орловскую культуру оценят общественники

Этим займется общественный совет при департаменте культуры.

Новый коллегиальный орган будет действовать при департаменте культуры Орловской области. Формируется он для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, учредителем которых является областной департамент. Также члены общественного совета наделены правом рассматривать итоги мониторинга проведения независимой оценки качества услуг организаций культуры, расположенных на территории Орловской области.

Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом. Он призван обеспечить взаимодействие общественных объединений и других некоммерческих организаций с департаментом культуры Орловской области по вопросам проведения независимой оценки качества. Участие в его работе является добровольным, платить за такую работу членам совета не будут. А решения общественного совета носят рекомендательный характер.

Тем не менее, общественный совет наделен правом определять перечни организаций культуры, в отношении которых должна проводиться независимая оценка качества услуг. Кроме того, члены совета вправе принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках организаций культуры в указанной сфере. В департамент общественники могут вносить предложения об улучшении качества услуг в сфере культуры.

Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей Общественной палаты Орловской области и общественных объединений из сферы культуры – для обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества. На свои заседания общественники могут приглашать руководителей структурных подразделений департамента культуры, а также представителей заинтересованных органов государственной исполнительной власти и общественных организаций.

Численность общественного совета не может составлять менее пяти человек. Его состав утверждается Общественной палатой Орловской области сроком на три года. «При формировании общественного совета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава», – говорится в положении об этом коллегиальном органе. В состав общественного совета не вправе входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений в сфере культуры, а также руководители, их заместители и работники организаций, работающих в сфере культуры.

