Доклады орловской конференции оформили в сборник

Вышел в свет сборник «Орловской ученой комиссии — 140 лет».

Речь идет о сборнике материалов 17-й научно-практической конференции, которая ровно год назад прошла в Государственном архиве Орловской области (ГАОО). Издание выпустило орловское издательство «Картуш». В сборник включено 18 докладов и сообщений, прозвучавших на конференции, в том числе: «Орловская ученая архивная комиссия и ее деятели», «Орловская архивная комиссия – первая среди равных», «Предпосылки становления архивной службы в Калужской губернии (конец ХIХ — первая четверть ХХ вв.), «От печали до радости» (Орловская ученая архивная комиссия в 1901-1905 гг.) и др.

«Сборник снабжен предисловием «Государственный архив Орловской области и областное отделение РОИА в 2024 году», списком сокращений, сведениями об авторах и адресован историкам, краеведам, учащимся, преподавателям, всем, кто интересуется событиями, проходившими на территории нашей области в начале ХХ века», – пояснили в Государственном архиве Орловской области.

Тем временем в Орле прошла 18-я межрегиональная научно-практическая конференция «Архивы – хранилища бесценной памяти». Она была посвящена 80-летию Великой Победы и 105-летию Государственной архивной службы Орловской области. В работе форума приняли участие руководители архивной службы, архивисты, историки и краеведы из Москвы, Владимира, Калуги, Курска, Брянска, Смоленска, Ярославля и Рязани.

На пленарном заседании, проходившем в актовом зале ГАОО, прозвучало 8 докладов. Они также будут опубликованы в сборнике материалов конференции, который выйдет уже в 2026 году. Работа конференции велась в рамках двух тематических секций: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в архивных документах» и «Роль архивов в обеспечении общества архивной информацией». Всего на конференции выступили 25 участников.

«На секции «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в архивных документах» обсуждалась роль архивов в сохранении памяти о войне, о документальном наследии периода Великой Отечественной войны не только в государственном архиве Орловской области, но и в орловских музеях и библиотеках, – сообщили в ГАОО. – Участники конференции поделились опытом работы с документами личного происхождения участников войны, подчеркнув их ценность для изучения истории войны на региональном уровне».

Вторая секция затрагивала широкий круг тем: от биографий известных архивистов и руководителей архивной службы разных периодов и их вкладе в ее развитие до внедрения информационных архивных технологий в практику работы архивов.

