Жители орловской деревни отказались от вакцинации животных

Домашних питомцев должны были привить от бешенства.

Ветеринарная служба столкнулась с проблемой в Должанском районе в деревне Козьма-Демьяновское. Это произошло в текущем месяце.

Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, «местные жители категорически отказались предоставить для вакцинации собственных животных». Уточняется, что это 14 овец и 6 собак.

Пока что ведомство выдало владельцам животных специальные требования. Теперь они сами должны будут обратиться в ветеринарную клинику, расположенную в районном центре, «для завершения процесса иммунизации». На это у орловцев есть 10 дней.

Как напомнили в управлении, бешенство относится к заболеваниям, которые опасны не только для животных, но и для людей. Законодательство предусматривает достаточно строгие меры по борьбе с данной болезнью.

ИА «Орелград»