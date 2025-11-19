Жители орловской деревни отказались от вакцинации животных

19.11.2025 | 10:55 Закон и порядок, Новости

Домашних питомцев должны были привить от бешенства.

Фото: ИА «Орелград»

Ветеринарная служба столкнулась с проблемой в Должанском районе в деревне Козьма-Демьяновское. Это произошло в текущем месяце.

Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, «местные жители категорически отказались предоставить для вакцинации собственных животных». Уточняется, что это 14 овец и 6 собак.

Пока что ведомство выдало владельцам животных специальные требования. Теперь они сами должны будут обратиться в ветеринарную клинику, расположенную в районном центре, «для завершения процесса иммунизации». На это у орловцев есть 10 дней.

Как напомнили в управлении, бешенство относится к заболеваниям, которые опасны не только для животных, но и для людей. Законодательство предусматривает достаточно строгие меры по борьбе с данной болезнью.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU