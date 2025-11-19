Суммарный долг орловского бизнеса дорос до 260 миллиардов рублей

Просроченная задолженность при этом держится на уровне около 1 процента.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-августе 2025 года рассказал Орелстат. По подсчетам ведомства, по состоянию на начало сентября суммарная задолженность по всем обязательствам организаций региона составила 259,7 миллиарда рублей. Из этой суммы просроченная доля обязательств оценивается в 2,9 миллиарда рублей, или 1,1 процента от общей суммы задолженности. Для сравнения, по состоянию на конец августа 2024 года она составляла 1,1 процента, по состоянию на конец июля 2025 года – 1,2 процента.

Это говорит о том, что доля «просрочки» не растет, хотя сумма общего долга постепенно прирастает. Любопытны данные и по структуре долга. Так, задолженность орловских организаций по полученным кредитам банков и займам по состоянию на конец августа 2025 года, по оперативным расчетам Орелстата, составила 138,8 миллиарда рублей. В данном случае для просроченных обязательств составляет всего 0,02 процента, и это на 0,01 процента меньше, чем было годом ранее. Всего орловский бизнес не внес вовремя в банки платежи на общую сумму 32,8 миллиона рублей, то есть с банками организации-заемщики работают довольно ответственно.

Задолженность перед другими кредиторами, в том числе деловыми партнерами, по состоянию на конец августа 2025 года составила 120,883 миллиарда рублей, и здесь просроченная доля обязательств оценивается аналитиками в 2,89 миллиарда рублей, или 2,4 процента от общей суммы кредиторки. Что касается дебиторской задолженности, то она даже превысила обязательства перед кредиторами. К началу сентября текущего года обязательства перед орловскими организациями оценивались в 129,42 миллиарда рублей, из которых сумма просроченных платежей составляла 3,146 миллиарда рублей, или 2,4 процента от общего объема дебиторской задолженности. Для сравнения, годом ранее доля такой «просрочки» оценивалась всего в 1,4 процента.

ИА «Орелград»