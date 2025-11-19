В Орле в поликлинике №2 открылось отделение реабилитации

19.11.2025 | 14:27 Важное, Медицина, Новости

Здесь бесплатно восстановили здоровье уже около 50 пациентов.

Фото: Поликлиника №2

Помощь потребовалась после болезней или травм.

Отделение открыли в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Здесь работает команда из врачей-реабилитологов, инструкторов лечебной физкультуры, массажистов, а также медицинский психолог и медицинский логопед.

Попасть в отделение можно по направлению от лечащего врача.

Стандартный восстановительный курс рассчитан на период до 12 дней. На этой неделе такой курс завершат ещё 25 пациентов. До конца года в отделение готово принять ещё 80 человек.

Ранее сообщалось, что именно в этом учреждении станет центром медпомощи участникам СВО.

Фото: Поликлиника №2

