В Орле у «Трилистника» начали устанавливать ёлку

На перекрёстке Брестской и Тургенева монтируют новогодний объект.
Сейчас идёт монтаж каркаса. Об этом сообщают «Вести-Орёл».
Ранее в областном центре установили ёлку на площади Ленина. Здесь же появились домики для новогодней ярмарки. Кроме того, на площади монтируют каток.
Также рядом с гостиницей «Салют» установили исполинскую Снегурочку. В начало улицы Ленина перенесли светящиеся фигуры животных (ранее в новогодние дни они украшали площадь).
Несколькими днями ранее новогодние затраты прокомментировал губернатор Андрей Клычков.
ИА «Орелград»