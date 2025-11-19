В Орле у «Трилистника» начали устанавливать ёлку

На перекрёстке Брестской и Тургенева монтируют новогодний объект.

Сейчас идёт монтаж каркаса. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Ранее в областном центре установили ёлку на площади Ленина. Здесь же появились домики для новогодней ярмарки. Кроме того, на площади монтируют каток.

Также рядом с гостиницей «Салют» установили исполинскую Снегурочку. В начало улицы Ленина перенесли светящиеся фигуры животных (ранее в новогодние дни они украшали площадь).

Несколькими днями ранее новогодние затраты прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»