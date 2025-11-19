В Орле у «Трилистника» начали устанавливать ёлку

19.11.2025 | 16:40 Новости, Общество

На перекрёстке Брестской и Тургенева монтируют новогодний объект.

Фото: vestiorel.ru / Сергей Мерцалов

Сейчас идёт монтаж каркаса. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Ранее в областном центре установили ёлку на площади Ленина. Здесь же появились домики для новогодней ярмарки. Кроме того, на площади монтируют каток.

Также рядом с гостиницей «Салют» установили исполинскую Снегурочку. В начало улицы Ленина перенесли светящиеся фигуры животных (ранее в новогодние дни они украшали площадь).

Несколькими днями ранее новогодние затраты прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU