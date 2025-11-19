Публичные слушания по бюджету Орла пройдут в декабре

На слушания будет выставлен «усеченный» вариант главного финансового документа города.

Орловский горсовет народных депутатов готов провести публичные слушания по проекту бюджета города Орла на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов уже 9 декабря 2025 года. Мероприятие пройдет в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла. А до 8 декабря городской парламент будет вести прием предложений по обсуждаемому вопросу. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний будет возложена на парламентский комитет по бюджету и налоговой политике.

А до этого на очередном заседании депутаты обсудят проект бюджета в первом чтении. Его параметры уже известны. Проект был разработан администрацией областного центра, но пока он носит усеченный характер. Цифры значительно изменятся после того, как будет в окончательной редакции принят бюджет Орловской области. На текущий момент основные характеристики бюджета города Орла на 2026 год таковы: общий объем доходов планируется в сумме 4,351 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме 50,222 миллиона рублей.

Общий объем расходов бюджета города Орла на будущий год планируется в сумме 4,377 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета пока предполагается в сумме 25,637 миллиона рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2027 года мэрия предлагает установить в размере 2,818 миллиарда рублей. Причем указанный предел не планируется менять и в последующие два года, то есть город как бы не собирается делать новые заимствования.

Для сравнения, общий объем доходов бюджета города Орла на 2025 год составляет 14,294 миллиарда рублей, то есть он фактически в три раза больше, чем предварительно планируется на 2026 год. Однако в текущем бюджете областной столицы предусмотрено более 10,2 миллиарда рублей, которые городу поступают из областного бюджета и транзитом через него из федеральной казны. Общий объем расходов бюджета на 2025 год составляет 15,543 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 1,248 миллиарда рублей, или 31,1 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

ИА “Орелград”