В Орловской области открылся Детский музейный центр

Это было инициативой родителей.
Центр «Вне времени и без границ» открылся в Урицком районе в Бунинской средней школе.
Общеобразовательное учреждение участвовало в Конкурсе инициатив родительских сообществ, который проводило Общество «Знание». Проект выиграл грант среди инициатив с предполагаемым финансированием до полумиллиона рублей.
Ожидается, что центр станет одновременно и музеем, и местом для акций и встреч, посвящённых истории и культуре.
Сейчас здесь есть «Русская изба», где дети могут познакомиться с бытом их предков. В зале Боевой Славы представлены экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной, а также специальной военной операцией. В том числе — посвящённые уроженцам поселения и выпускникам школы.
Всего во втором сезоне конкурса победили шесть проектов из Орловской области. В общей сложности они получили финансирование на 3,2 миллиона рублей.
ИА «Орелград»