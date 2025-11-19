В Орловской области открылся Детский музейный центр

Это было инициативой родителей.

Центр «Вне времени и без границ» открылся в Урицком районе в Бунинской средней школе.

Общеобразовательное учреждение участвовало в Конкурсе инициатив родительских сообществ, который проводило Общество «Знание». Проект выиграл грант среди инициатив с предполагаемым финансированием до полумиллиона рублей.

Ожидается, что центр станет одновременно и музеем, и местом для акций и встреч, посвящённых истории и культуре.

Сейчас здесь есть «Русская изба», где дети могут познакомиться с бытом их предков. В зале Боевой Славы представлены экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной, а также специальной военной операцией. В том числе — посвящённые уроженцам поселения и выпускникам школы.

Всего во втором сезоне конкурса победили шесть проектов из Орловской области. В общей сложности они получили финансирование на 3,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»