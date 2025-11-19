Сотрудники ГАИ напомнили орловцам о хрупкости жизни

В Орловской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП.

Всемирный день памяти жертв ДТП призван не только почтить память погибших, но и напомнить живым о хрупкости жизни и необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. По данным ведомства в регионе прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к указанной дате. Так, в сквере Лескова на берегу реки Орлик участники акции высадили молодые липы в память о пяти детях, погибших на дорогах Орловщины в этом году.

В Свято-Успенском соборе по жертвам ДТП отслужили панихиду, а прихожане зажгли поминальные свечи. Кроме того, сотрудники регионального управления Госавтоинспекции совместно с дорожниками провели на 353-м километре федеральной автодороги М-2 «Крым» профилактический рейд. Водителям и пассажирам транспортных средств напоминали о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения. Кроме этого, всем участникам дорожного движения напомнили о мерах пассивной безопасности, водителей и пассажиров призвали всегда пристегиваться ремнями, а пешеходов – носить световозвращающие элементы на одежде. Всем участникам вручили листовки-памятки «Пять фактов о дорожной безопасности», добавили в пресс-службе УМВД.

Тем временем в Орловской области вынесли приговор очередному пьяному водителю. Дело рассмотрел Верховский районный суд. Перед ним предстал гражданин, который ранее уже был осужден Новодеревеньковским районным судом за повторное пьяное вождение. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права управления транспортными средствами.

Несмотря на это, в этом году он вновь сел пьяным за руль. Как сообщили в пресс-службе Верховского районного суда, данный гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, двигался на автомобиле марки ВАЗ-2108 по автодороге в поселке Верховье, где был остановлен сотрудником Госавтоинспекции. Поскольку у водителя имелись явные внешние признаки опьянения, его тут же отстранили от управления транспортным средством.

Затем сотрудник Госавтоинспекции предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотектор Юпитер-К». Прибор доказал факт алкогольного опьянения. В суде водитель признал себя виновным, в содеянном раскаялся. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев принудительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Также пьяного водителя на три с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»