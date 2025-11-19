В Орле пройдет отбор участников конкурса «Плечом к плечу»

Прослушивание и работа жюри растянутся на два дня.

Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, 22 и 23 ноября 2025 года состоится отборочный этап открытого конкурса патриотической песни «Плечом к плечу». Как уже рассказывал «Орелград», он проводится в рамках Года Защитника Отечества, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. Прослушивание участников пройдет в концертном зале центра народного творчества, расположенном по переулку Карачевскому.

В первый конкурсный день, 22 ноября, отбор пройдет с 17:00 до 19:00, во второй конкурсный день, 23 ноября, – с 10:00 до 14:00. На данный момент в опубликованных списках числится 78 участников. На отборочный этап не обязательно представлять полный сценический образ, сообщают организаторы. Однако участников просят обязательно взять с собой сменную обувь, а также заранее прислать свои фонограммы-минусовки.

Открытый конкурс патриотической песни «Плечом к плечу» официально взял старт 22 сентября 2025 года. К участию принимаются исполнения патриотических песен различных жанров и кавер-версии по следующим направлениям: «Песни о России – Родине»; «Песни сильные духом; «Песни СВО».

На первом этапе, который проходил в период с 22 сентября по 2 ноября, организаторы принимали заявки на участие. Отборочный этап, который пройдет 22-23 ноября, предназначен для участников в возрастных категориях от 11 лет из города Орла и Орловской области. Заключительное заседание жюри и подведение итогов также намечены на 23 ноября. Гала-концерт конкурса и церемония награждения состоятся 9 декабря, о месте их проведения будет сообщено дополнительно.

Организаторами конкурса являются департамент культуры Орловской области и Орловский областной центр народного творчества.

Целями являются: воспитание чувства гражданской ответственности, высоких моральных, нравственных качеств, формирование эстетического вкуса у детей и подростков, развитие талантливой и инициативной молодежи, выявление талантов участников и героев СВО в песенном, музыкальном, литературном и театральном творчестве, развитие творческого потенциала и возможность самореализации. Задачами конкурса также объявлено оказание поддержки участникам СВО в адаптации к гражданской жизни через творческий процесс, почитание ратного подвига, сохранение и популяризация исторической правды о специальной военной операции, формирование уважения и чувства гордости к истории своей Родины.

Каждый участник вправе исполнить одно произведение продолжительностью не более 3-х минут, под фонограмму «минус», с инструментальным сопровождением или acapella, то есть без сопровождения.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»