Бастрыкин поручил возбудить дело о дороге под Орлом

Глава СКР обратил внимание на посёлок Зареченский.

Как сообщает Информационный центр Следственного комитета России, Александр Бастрыкин поручил орловскому управлению ведомства возбудить дело и доложить ему о результатах работы. До этого момента СУ СКР по нашей области проводило процессуальную проверку.

Речь идёт о дороге, которая ведёт к местной улице Цветочной, а также объектам социальной инфраструктуры. Ещё с 2018-го года она находится в непригодном состоянии.

Асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы. Проезд транспорта и движение пешеходов серьёзно затруднены.

«Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», – указывает ведомство.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

ИА «Орелград»