В Орловской области подскочила заболеваемость ОРВИ

20.11.2025 | 13:55 Важное, Медицина, Новости

Показатель вырос сразу на 24% за неделю.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

С 10 по 16 ноября в регионе зарегистрировано около 3,8 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 24,17% превышает показатели предыдущей недели.

Среди заболевших 52,7% – это дети в возрасте до 14 лет.

В регионе фиксируются вирусы гриппа А и гриппа В. Параллельно продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период в Орловской области привито около 279 тысяч человек.

ИА «Орелград»


