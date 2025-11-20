Документы по капремонту водовода в Орле ушли правоохранителям

20.11.2025 | 12:27 ЖКХ, Новости

Выполнение мероприятий нацпроекта под угрозой.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О ходе запланированных на 2025 год работ поговорили на совещании с главами муниципальных образований 20 ноября. Риск выявлен в реализации проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Планировался  капитальный водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной насосной станции. Однако реализация под вопросом.

«Нами документы переданы охранительным органом, – сообщил мэр Юрий Парахин. – Сейчас подрядчик работы не ведет. Завышенная стоимость материала приниматься не будет».

По данным ЕИС «Закупки», контракт заключен с ООО «ПСК «Эра» (г. Балашиха) 1 апреля 2025 года. Срок исполнения – 31 декабря 2025 года. Цена – 65 159 029 рублей 28 копеек (при начальной 81,9 млн рублей).

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU