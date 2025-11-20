Борис Корчевников пообещал вернуться в Ливны

20.11.2025 | 16:29 Новости, Общество

Уроженец города пообщался с ним в прямом эфире телеканала «Спас».

Проект Троицкого собора. Фото: Ливенская епархия

Прихожанин местного Сергиевского собора передал ему привет. Гендиректор и ведущий канала, актёр театра и кино, побывал в Ливнах около года назад.

Корчевников вспомнил о городе с теплотой.

«Я обязательно вернусь. Знаю, что в Ливнах строят новый собор. Недавно на него установили красивый купол. Я надеюсь быть на освящении», – заявил он.

Напомним, речь идёт о Троицком кафедральном соборе. Его строительство стартовало ещё в 2019 году. В октябре этого года были освящены купол и крест.

ИА «Орелград»


