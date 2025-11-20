Борис Корчевников пообещал вернуться в Ливны

Уроженец города пообщался с ним в прямом эфире телеканала «Спас».
Прихожанин местного Сергиевского собора передал ему привет. Гендиректор и ведущий канала, актёр театра и кино, побывал в Ливнах около года назад.
Корчевников вспомнил о городе с теплотой.
«Я обязательно вернусь. Знаю, что в Ливнах строят новый собор. Недавно на него установили красивый купол. Я надеюсь быть на освящении», – заявил он.
Напомним, речь идёт о Троицком кафедральном соборе. Его строительство стартовало ещё в 2019 году. В октябре этого года были освящены купол и крест.
ИА «Орелград»