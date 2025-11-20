В Орле объявили предостережение владельцу кафе «Раяна»

20.11.2025 | 12:15 Закон и порядок, Новости

Здесь предлагали блюда узбекской кухни из продукции сомнительного происхождения.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (иллюстративное)

Заведение общепита работает по адресу улица Черкасская, дом 13-Г (в районе центрального рынка). Оно открылось в июне этого года. Блюда можно попробовать в помещении или заказать на дом.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, владелицей кафе является ИП Сапарова Садатхон. Предпринимательница не зарегистрирована в системах ветеринарной службы «Цербер» и «Меркурий». Сама площадка тоже не внесена в соответствующие системы Россельхознадзора.

При этом в меню кафе представлены блюда из продукции животного происхождения. Однако ветеринарные документы на соответствующие продукты отсутствуют. Их происхождение (а значит, безопасность и качество) — под вопросом.

Всё это выяснилось в ходе мониторинга, проведённого ведомством. В итоге ИП объявили предостережение.

