Нарушения закона вскрыли при закупке оборудования для «Титаника»

Факт нарушения был установлен антимонопольным органом и судами.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований КУ ОО «Орелгосзаказчик» о признании недействительным решения Орловского УФАС России и оставил в силе решение арбитражного суда Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального антимонопольного органа.

В октябре 2024 года в единой информационной системе в сфере «Орелгосзаказчик» разместил извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Победитель получал право на поставку медицинского изделия – ультразвукового диссектора. Закупка производилась для «Титаника» – в рамках сметной стоимости на объект: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». На участие в аукционе были поданы три заявки. Одна заявка была отклонена, две приняли участие в аукционе.

Победителем была признана заявка компании «Русмеднео». В конце ноября в Орловское УФАС России поступило обращение ООО «РенесансМед», содержавшее информацию о признаках нарушения законодательства. Компания считала, что комиссия заказчика неправомерно допустила к участию в аукционе заявку, которая в итоге победила. Из жалобы следовало, что указанная заявка подлежала отклонению, поскольку в ней «содержалась недостоверная информация о предлагаемом к поставке товаре».

По результатам рассмотрения обращения Орловское УФАС России в декабре 2024 года вынесло решение. В соответствии с ним в действиях комиссии «Орелгосзаказчика» было установлено нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – в части определения победителя аукциона. «Орелгосзаказчик» оспорил решение УФАС в арбитражном суде.

«Оценив доказательства, представленные сторонами, арбитражный суд пришел к выводу, о том, что решение Орловского УФАС России является законным и соответствует требованиям действующего законодательства, – сообщила пресс-служба Орловского УФАС. – В своем постановлении суд отметил, что антимонопольный орган принял обоснованное решение, поскольку обращаться на территории Российской Федерации могут лишь те медицинские изделия, безопасность и технические характеристики которых установлены Росздравнадзором».

Суд пришел к выводу, что на момент подачи заявок и подведения итогов электронного аукциона медицинское изделие, предложенное к поставке участником закупки, не соответствовало требованиям извещения. А указанная в заявке информация являлась недостоверной, поскольку «наличие спорной характеристики сведениями с сайта Росздравнадзора не подтверждено». Следовательно, победившая заявка подлежала отклонению, резюмируют в УФАС. Проигравшая сторона обжаловала решение орловского арбитража в апелляционной инстанции, но проиграла и там.

ИА “Орелград”