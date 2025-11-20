Орловскую компанию крупно оштрафовали за мигранта

Ее наказали за нарушения, допущенные при трудоустройстве иностранца.

Административное дело на общество с ограниченной ответственностью «Экопласт Ресурс» завели сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Оно было возбуждено по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ (нарушение установленного порядка уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль в сфере миграции, о заключении трудового договора с иностранным гражданином).

По закону работодатель обязан уведомить Управление по вопросам миграции о трудоустройстве иностранца в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с ним. Однако в данном случае, как показала проведенная проверка, работодатель в установленный законом срок не уложился. Уведомление он направил, известив силовиков о приеме на работу гражданина Таджикистана. Однако уведомление было направлено с опозданием, чего хватило для возбуждения дела. Административные материалы затем были переданы на рассмотрение в Ливенский районный суд, который пришел к выводу о виновности компании.

«Учитывая смягчающее вину обстоятельство – признание вины и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, имущественное положение Общества, суд посчитал возможным назначить ему административное наказание в виде административного штрафа ниже низшего предела в размере 200 000 рублей, указав, что данное наказание является соразмерным содеянному и позволяет достигнуть целей наказания. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции», – сообщила пресс-служба Ливенского районного суда.

Ранее орловская полиция провела очередной рейд по противодействию незаконной миграции. Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из отдела полиции № 2 и патрульно-постовой службы посетили площадку строящегося в Орле многоквартирного дома. В ходе рейда были выявлены 22 иностранных гражданина, не имевших документов для пребывания и осуществления трудовой деятельности.

«Среди нарушителей были и те, кто ранее уклонился от наказания в виде самостоятельного контролируемого выдворения, – сообщила по этому поводу пресс-служба УМВД России по Орловской области. – В отношении иностранных граждан принято решение о принудительном выдворении за пределы России с наложением административного штрафа; также проводится проверка по признакам преступления, связанного с организацией незаконной миграции».

ИА «Орелград»