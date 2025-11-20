Орловские ИП торговали на рынке подозрительной продукцией

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Соответствующая информация поступила в ведомство из Управления ветеринарии Орловской области.
Нарушения допустили индивидуальные предприниматели Курилин Денис Юрьевич и Ханагян Нарине Геворговна. Они продавали на рынке посёлка Кромы мясо, колбасы и сыры без сопроводительных ветеринарных документов.
При этом ИП не были зарегистрированы в электронной системе «Цербер». Фактически торговля велась незаконно, безопасность и качество продукции не были подтверждены.
Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Они должны будут прекратить подобную торговлю и предпринять необходимые меры для её легализации.
ИА «Орелград»