Орловские ИП торговали на рынке подозрительной продукцией

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Соответствующая информация поступила в ведомство из Управления ветеринарии Орловской области.

Нарушения допустили индивидуальные предприниматели Курилин Денис Юрьевич и Ханагян Нарине Геворговна. Они продавали на рынке посёлка Кромы мясо, колбасы и сыры без сопроводительных ветеринарных документов.

При этом ИП не были зарегистрированы в электронной системе «Цербер». Фактически торговля велась незаконно, безопасность и качество продукции не были подтверждены.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Они должны будут прекратить подобную торговлю и предпринять необходимые меры для её легализации.

ИА «Орелград»