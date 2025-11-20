Орловцы сэкономили более 2,2 млн рублей, оплачивая поездки смартфоном с картой «Мир»

Жители Орловской области активно пользуются специальным предложением по оплате проезда и уже сэкономили в сумме более 2,2 миллиона рублей, начиная с сентября 2025 года.

Такой эффект дала акция платёжной системы «Мир», которая позволяет снизить стоимость каждой поездки в общественном транспорте на 6 рублей.

Как действует предложение? Чтобы снизить стоимость поездки в общественном транспорте Орловской области, необходимо оплатить её картой «Мир», загруженной в смартфон с помощью Mir Pay или любого другого подходящего приложения. Процедуру привязки карты следует провести предварительно. Далее в транспорте достаточно приложить к терминалу мобильное устройство с поддержкой NFC-функции. После этого с карты спишется на 6 рублей меньше, чем предполагает стандартный тариф.

Допускается выполнение нескольких оплат одним мобильным устройством с загруженной картой «Мир» на одном рейсе (при отсутствии технических ограничений, установленных для перевозчика).

Важно: по пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется. Проконтролировать сумму списания можно в мобильном приложении банка, а также в push- или СМС-уведомлениях.

Предложение со скидкой действует до 31 декабря 2025 года в автобусах, курсирующих по Орловской области, троллейбусах и трамваях в Орле. На текущий момент в регионе порядка 750 транспортных средств, оснащенных необходимыми терминалами. Транспортная сеть региона: масштабы и охват

Маршрутов, где можно сэкономить, – более 200. На 6 рублей меньше можно платить в транспорте областного «АТП», Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла, мценского «Коммунальщика», Покровской коммунально-транспортной службы, целого ряда коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей. Их автобусы возят пассажиров в пределах муниципалитетов, между районами и по улицам крупнейших городов региона.

Со старта акции интерес среди пассажиров общественного транспорта к нашему предложению постоянно растет. На сегодняшний день они уже сэкономили 2,2 млн рублей, оплачивая поездки токенизированной картой «Мир».

«Важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платёжных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона – даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически», – сообщила Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Общественный транспорт Орловской области – это сложный и разветвленный организм. По данным регионального Министерства транспорта, общий парк, задействованный на регулярных перевозках, превышает 900 единиц, из которых около 85% оснащены терминалами для бесконтактной оплаты. Помимо этого, в области сохраняется единственная в Черноземье трамвайная система (8 маршрутов) и 5 троллейбусных маршрутов, которые преимущественно охватывают территорию города Орла.

Что касается пассажиропотока, то после заметного спада в 2023 году, связанного с последствиями пандемии и общим сокращением мобильности населения, в 2024-2025 годах наметилась стабилизация. По итогам 2024 года общественным транспортом региона было перевезено около 85 миллионов пассажиров. За 10 месяцев 2025 года этот показатель составил уже порядка 72 миллионов человек, что примерно на 3% выше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее загруженными маршрутами традиционно остаются те, что связывают спальные районы Орла с центром города: автобусные маршруты № 1, 5, 7, 12, 19, а также трамвайные № 1 и 4. Высоким пассажиропотоком отличаются и пригородные направления, такие как Орел-Мценск, Орел-Болхов, Орел-Нарышкино, которые обслуживаются как крупными перевозчиками, так и частными предпринимателями.

Позитивные перемены в транспортной системе региона

Развитие современных способов оплаты – не единственное положительное изменение в сфере пассажирских перевозок. На последнем совещании в администрации региона руководитель КУ ОО «Организатор перевозок» Владимир Злобин проинформировал о позитивных переменах в транспортном обслуживании населения. По его словам, количество жалоб от граждан сократилось более чем на треть. Особо он отметил районы, где маршруты усилили подвижным составом, приобретенным за счёт средств специальных казначейских кредитов.

«Это положительно сказалось на качестве перевозок, а случаи невыполнения рейсов резко сократились и носят единичный характер», — подчеркнул Владимир Злобин.

В течение года целый ряд маршрутов усилен дополнительными автобусами, изменены схемы движения, увеличено количество выполняемых рейсов. Например, был оптимизирован маршрут № 108 «Орел – Знаменка», что позволило сократить интервалы движения в часы пик. Кроме того, в целях достижения к 2030 году целевых значений по обновлению автобусного парка проведена работа по участию Орловской области в программе льготного лизинга с использованием средств Фонда национального благосостояния. Первая партия из десяти новых автобусов ПАЗ «Вектор Next» в регион уже поступила и осуществляет перевозки по маршрутам к поселкам Знаменка, Стрелецкий, Вятский Посад и деревне Жилина.

До конца 2025 года планируется поставка еще 31 единицы пассажирского транспорта, в том числе повышенной вместимости – несколько автобусов ЛиАЗ-5292 и большого количества модернизированных ПАЗов. Они позволят пассажирам не только передвигаться с комфортом, но и повсеместно пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты проезда, в том числе используя карту «Мир» и делая свои поездки ещё экономичнее.

Отметим, что популяризация бесконтактных банковских карт не несет дополнительных расходов для перевозчиков – все затраты компенсируются организатором акции.

Таким образом, Орловская область демонстрирует комплексный подход к модернизации пассажирских перевозок. Сочетание точечных финансовых мер поддержки населения, таких как скидка по карте «Мир», с масштабной технической и маршрутной оптимизацией ведет к постепенному, но уверенному повышению качества транспортного обслуживания в регионе.

С полным перечнем маршрутов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru. Там же опубликована подробная информация о правилах предоставления скидки на проезд.

Справка: Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система, участниками которой являются более 220 банков, осуществляющих прием и обслуживание карт «Мир». Более 210 банков в России занимаются эмиссией карт «Мир» – уже выдано свыше 455 млн карт. Держатели карт «Мир» могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк за оплату покупок партнеров и др.

