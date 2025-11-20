Орловский суд рассмотрит дело о «семейном грабеже»

Сообщалось, что все семеро обвиняемых состоят между собой в родстве.

Как рассказали в орловском управлении СКР, все они – жители Ливенского района. Один является несовершеннолетним.

Следствие по делу завершено. В ближайшем будущем обвиняемые предстанут перед судом – за совершение преступлений против собственности. Орловцам вменяются статьи «грабёж», «разбой» и «кража».

Согласно текущей версии, первый эпизод имело место в селе Речица в 2024 году в октябре. Участники группы, соблюдая конспирацию, проникнули в чужой дом и ограбили местную жительницу. Их незаконной добычей стали золотые изделия на общую сумму 36 тысяч рублей.

Второй случай произошёл в селе Теличье в декабре. Фигуранты, действуя аналогичным способом, напали на ещё один дом, избили резиновой дубинкой хозяйку и отобрали около 19 тысяч рублей.

Также один из обвиняемых совершил ещё одно преступление в посёлке Ровнечик в 2025 году в июле. Он похитил с чужой дворовой территории металлический лом общей стоимостью около 3 тысяч рублей.

ИА «Орелград»