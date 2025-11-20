Пять школ Орловской области в зоне риска из-за затянувшегося капремонта

Хотя «тенденции к освоению» есть.

О реализации нацпроектов в регионе поговорили на совещании с главами муниципальных образований 20 ноября. Заместитель руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Юрий Савкин проинформировал, что в рамках проекта «Все лучшее детям» риски незавершения в текущем году остаются в рамках капитального ремонта школ №29 и №39 в городе Орле, Тимирязевской СОШ в Колпнянском районе, а также Кромской, Хотынецкой школах.

«По 32 школе, объект завершен, – пояснил мэр Орла Юрий Парахин. – Сейчас выйдут из экспертизы, доведут лимиты, оплатим. Что касается 39-й школы, стремимся к тому, чтобы к концу года завершить все объемы строительные и с третьей четверти запустить детей в школу», – школу №29 градоначальник не упомянул.

«Тенденция к освоению у нас есть», – заявил глава Кромского района Андрей Усиков. В этом же ключе высказались и остальные руководители.

«Дело не в освоении, дело в выполнении результата работы», – подчеркнул заместитель губернатора Вадим Тарасов.

По его информации, недавно открытая СОШ №2 в Нарышкино уже требует ремонта. (Подрядчик выполняет работы в рамках гарантийных обязательств). В Хотынецкой школе очень много замечаний, хотя работы планируется завершить к концу года.

ИА “Орелград”