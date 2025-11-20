Орловские педагоги жалуются на снижение доходов

20.11.2025 | 11:20 Важное, Новости, Образование

Возможно, базовые ставки будут пересмотрены в ближайшие годы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета облсовета. Депутаты рассмотрели обращение Владимира Скуридина, председателя Орловской областной организации Общероссийского профсоюза образования. Его темой являлось усиление финансирования отрасли в бюджете будущего года.

Как рассказал общественник, с начала учебного года уже поступило около 100 обращений о снижении доходов педагогов. По его мнению, даже увеличение запланированных расходов на заработную плату на полмиллиарда рублей не решит данную проблему в корне.

В свою очередь, глава Департамента образования Орловской области Татьяна Патова указала, что планируемый рост бюджетных ассигнований составит 585,3 миллионов рублей. Такая сумма заложена в проекте бюджета области — в его второй редакции. Пока что она ещё не одобрена облсоветом.

Глава комитета Олег Кошелев предложил решить вопрос, приведя в соответствие базовую ставку и минимальный размер оплаты труда. Это избавит педагогов от необходимости трудиться на несколько ставок. «Мы сможем спокойно делать надбавки, доплаты и премии», — указал Кошелев.

В итоге комитет решил пересмотреть постановление о базовой ставке и поэтапно, в течение нескольких ближайших лет, решить этот вопрос, сообщили в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU