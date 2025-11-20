Орловские педагоги жалуются на снижение доходов

Возможно, базовые ставки будут пересмотрены в ближайшие годы.

Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета облсовета. Депутаты рассмотрели обращение Владимира Скуридина, председателя Орловской областной организации Общероссийского профсоюза образования. Его темой являлось усиление финансирования отрасли в бюджете будущего года.

Как рассказал общественник, с начала учебного года уже поступило около 100 обращений о снижении доходов педагогов. По его мнению, даже увеличение запланированных расходов на заработную плату на полмиллиарда рублей не решит данную проблему в корне.

В свою очередь, глава Департамента образования Орловской области Татьяна Патова указала, что планируемый рост бюджетных ассигнований составит 585,3 миллионов рублей. Такая сумма заложена в проекте бюджета области — в его второй редакции. Пока что она ещё не одобрена облсоветом.

Глава комитета Олег Кошелев предложил решить вопрос, приведя в соответствие базовую ставку и минимальный размер оплаты труда. Это избавит педагогов от необходимости трудиться на несколько ставок. «Мы сможем спокойно делать надбавки, доплаты и премии», — указал Кошелев.

В итоге комитет решил пересмотреть постановление о базовой ставке и поэтапно, в течение нескольких ближайших лет, решить этот вопрос, сообщили в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»