Орловчанка отказалась прививать трёх собак

Однако ей всё равно придётся это сделать.

Делать вакцинацию от бешенства своим животным не пожелала жительница Должанского района. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (ссылаясь на «Ливенский межрайонный центр ветеринарии»).

Женщина проживает в посёлке Калиновка. Она является владелицей трёх собак. Однако отказалась предоставить ветеринарным специалистам хотя бы одну из них.

В итоге Управление Россельхознадзора направило ей официальное требование об устранении нарушения. Теперь она сама должна посетить ближайшую ветеринарную клинику (в Долгом) и провести необходимые мероприятия. На это орловчанке дано 10 дней.

Как напомнили в ведомстве, такие обязанности следуют из федерального закона «О ветеринарии».

ИА «Орелград»