Орловчанка отказалась прививать трёх собак

Однако ей всё равно придётся это сделать.
Делать вакцинацию от бешенства своим животным не пожелала жительница Должанского района. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (ссылаясь на «Ливенский межрайонный центр ветеринарии»).
Женщина проживает в посёлке Калиновка. Она является владелицей трёх собак. Однако отказалась предоставить ветеринарным специалистам хотя бы одну из них.
В итоге Управление Россельхознадзора направило ей официальное требование об устранении нарушения. Теперь она сама должна посетить ближайшую ветеринарную клинику (в Долгом) и провести необходимые мероприятия. На это орловчанке дано 10 дней.
Как напомнили в ведомстве, такие обязанности следуют из федерального закона «О ветеринарии».
ИА «Орелград»