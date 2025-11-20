Орловчанка отказалась прививать трёх собак

20.11.2025 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Однако ей всё равно придётся это сделать.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана (иллюстративное)

Делать вакцинацию от бешенства своим животным не пожелала жительница Должанского района. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (ссылаясь на «Ливенский межрайонный центр ветеринарии»).

Женщина проживает в посёлке Калиновка. Она является владелицей трёх собак. Однако отказалась предоставить ветеринарным специалистам хотя бы одну из них.

В итоге Управление Россельхознадзора направило ей официальное требование об устранении нарушения. Теперь она сама должна посетить ближайшую ветеринарную клинику (в Долгом) и провести необходимые мероприятия. На это орловчанке дано 10 дней.

Как напомнили в ведомстве, такие обязанности следуют из федерального закона «О ветеринарии».

ИА «Орелград»


