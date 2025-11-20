Защиту школ от террористов обсудили в Орле

Слушателями выступили руководящий и педагогический состав школ региона.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, сотрудники этого ведомства приняли участие в круглом столе по теме: «Обеспечение безопасного пространства и антитеррористической защищенности в образовательной организации». Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи на базе Института развития образования с участием сотрудников аппарата Антитеррористической комиссии Орловской области и регионального ГУ МЧС России. Слушателями выступили руководящий и педагогический состав школ региона.

«В рамках мероприятия представители Росгвардии осветили вопросы: необходимой документации по организации и обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных организациях, меры их защищённости, а также требования к техническим средствам охраны, – сообщили в Управлении Росгвардии. – Кроме того, участники круглого стола обсудили вопросы взаимодействия различных служб и ведомств в случае возникновения угрозы террористического акта. Росгвардейцы подчеркнули важность координации действий между образовательными учреждениями, правоохранительными органами и экстренными службами».

Тем временем вступило в силу решение по административному иску прокурора района к администрации Болховского района и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Фатневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена Матвеевича Сидоркова». Ранее в районе была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии терроризму. При обследовании Фатневской школы было установлено, что освещение ее территории в полном объеме не обустроено: территория спортивной площадки не освещена, что не позволяет обеспечить выполнение требований антитеррористической безопасности.

«Соблюдение норм законодательства об антитеррористической защищенности, а также надлежащей организации работы по проведению мероприятий по профилактике и предупреждению терроризма на данном объекте является приоритетным, а также необходимым условием для обеспечения и защиты учащихся, – следовало из иска. – Длительное непринятие мер к оснащению системой наружного освещения создают угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, посещающих указанное учреждение, в том числе несовершеннолетних».

Обязанность по финансированию деятельности муниципальных образовательных организаций, финансовому обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций возлагается на учредителя. В данном случае таковой является администрация Болховского района. При этом недостаточное финансирование не может служить основанием для неисполнения администрацией возложенной обязанности по выделению денежных средств образовательным учреждениям на обеспечение антитеррористической защищенности, акцентировал прокурор.

Болховский районный суд постановил исковые требования удовлетворить. Он признал незаконным бездействие руководства школы по обустройству системы наружного освещения и обязал его исправить нарушения в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Аналогичное решение было принято в рамках параллельного процесса в отношении руководства Трубчевской основной общеобразовательной школа, также работающей на территории Болховского района без необходимого освещения.

