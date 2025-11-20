Орловских чиновников наказали за медлительность

Должностные лица нарушали сроки рассмотрения обращений.

Нарушения выявила прокуратура. Их допустили в администрации Покровского района.

«Установлено, что должностными лицами… допускались факты нарушения предусмотренных законодательством сроков рассмотрения обращений граждан», – рассказали в ведомстве.

Главе районной администрации внесли представление. После этого были приняты меры к недопущению нарушений. Три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура возбудила административное дело. После его рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.

ИА «Орелград»