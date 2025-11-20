Школу в Овсянниково обещают построить года через два-три

Окружные власти утвердили планы на ближайшую трехлетку.

Прогноз социально-экономического развития Орловского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов представила местная администрация. Документ уже поступил в Окружной совет народных депутатов, поскольку он ляжет в основу верстки бюджета на ближайшую трехлетку. Один из разделов посвящен строительству. По оценке местных чиновников, в целом за 2025 год объем строительных работ в округе составит 3,5 миллиарда рублей, или 101,2 процента в действующих ценах к уровню 2024 года.

В частности, утверждается, что в 2025 году в рамках национального проекта «Культура» в селе Бакланово планируется ввести в эксплуатацию Баклановский сельский дом культуры на 198 мест. Напомним, этот проект уже оброс скандалами, связанными с темпами ведения работ. За три прогнозных года, по мнению администрации округа, будет выполнено строительных работ в целом на сумму 11,5 миллиарда рублей, причем среднегодовые темпы роста планируются на уровне 4 процента.

«В 2026 году запланирована разработка проектно-строительной документации (ПСД) на строительство школы на 550 мест в деревне Овсянниково Орловского муниципального округа, на 2027-2028 годы запланировано реализация строительства объекта и ввод объекта в эксплуатацию», – говорится в документе. Словом, года через два-три можно ожидать открытия новой школы, хотя практика показывает, что сроки зачастую сдвигаются.

В этом на днях убедились депутаты Орловского облсовета, «оценившие прогресс» на площадках возведения новых школ на улице Родзевича-Белевича в Орле и в деревне Жилина. Мониторинг объектов образования состоялся по поручению председателя Орловского областного Совета Леонида Музалевского, пояснили в пресс-службе регионального парламента. В частности, на объектах побывали депутаты Олег Кошелев, Ирина Гоцакова, Иван Устинов и представитель департамента образования Орловской области Роман Музалев.

«На строительной площадке школы на улице Родзевича-Белевича, которую депутаты посещали в октябре, отмечается определенный прогресс: количество рабочих увеличилось до 40 человек, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – Подведены сети, забито свайное поле, ведутся бетонные работы и возведение стен первого этажа. Однако представитель подрядной организации — ООО «Управление капитального строительства» — подтвердил проблемы с финансированием и указал, что работы серьезно затрудняются из-за неблагоприятных погодных условий и грунтового рельефа, который размывается от дождей и приводит к скоплению воды».

Роман Музалев заверил, что объект планируется сдать к 1 сентября 2027 года, но Олег Кошелев отметил, что при текущих объемах строительства более реалистичный срок сдачи — конец 2027 года. Посетив стройплощадку школы в деревне Жилина, депутаты отметили позитивные изменения. Работы на объекте ведутся, действуют два подъемных крана, добавили в пресс-службе регионального парламента.

