В Орловской области четыре проекта благоустройства в зоне риска

Неосвоенные деньги могут вернуться в бюджет.

Заместитель руководителя департамента – начальник управления экономического анализа и прогнозирования департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Юрий Савкин на совещании с главами муниципальных образований 20 ноября обозначил главные проблемные объекты.

«По проекту «Формирование комфортной городской среды» риски остаются в рамках завершения работ по благоустройству общественных территорий (победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды) в городе Мценск, Верховском, Малоархангельском и Шаблыкинском районах», – сообщил Юрий Савкин.

По «Набережной Лескова» контракт заключен в октябре с ООО «ТСК «Альянс». Составлен график выполнения работ. Срок – август 2026 года, пояснил глава Мценск Андрей Беляев.

Верховский район еще не нашел подрядчика на «Бульвар Данилевского».

Для реализации проекта «Площадь Вревской» в Малоархангельске заключен контракт с ТСК «Альянс». В настоящее время подрядчик значительно отстает от графика, признал представитель администрации. Однако “Альянс” заявляет, что сделает все в 2025 году. Аналогично очевидно отставание с «Тропой рубиновой Лани» в Шаблыкино. Там подрядчик «Триумф» тоже обещает завершить благоустройство в декабре.

Если не будет кассового расхода, деньги вернутся обратно в федеральный бюджет, подчеркнул заместитель губернатора Вадим Тарасов. Он порекомендовал коллегам еще раз посмотреть свои соглашения.

«Там написано, какая ответственность ждет муниципальное образование, в нашем случае регион, если мы не завершим эти объекты в те сроки, которые предписаны соглашением. Прошу на это тоже ориентироваться».

ИА “Орелград”